Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами

Сегодня соберем систему и детально протестируем игровой корпус Eurocase M9 Max с пятью 120 мм вентиляторами с подсветкой, обеспечивающий эффективное охлаждение компонентов топового уровня и удобное проведение сборки. Представлен в двух вариантах цветового исполнения и будет выглядеть привлекательно в интерьере, при этом собранная в нем система будет работать при продолжительной нагрузке, сохранив высокий фремрейт в играх.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением корпуса, логотипом бренда и таблицей со сводными данными по техническим характеристикам. Комплект включает пластиковый фиксатор для кабелей, пластиковые стяжки, системный динамик, антивибрационные шайбы для накопителей, набор различных типов винтов.

Внешний вид

Две основные стенки, лицевая и левая, из закаленного стекла, соединяемые под прямым углом без дополнительного уголка и за счет этого создается эффект объема. Также собранная система в нем будет выглядит лучше.

Для возможности аккуратного монтажа и скрытия лишних кабелей, в зоне блока питания кожух из стали с логотипом бренда на боковой стороне. У данного корпуса из необычных решений отметим исполнение рамки под один из комплектных вентиляторов установлен на рамке с изменяемым углом наклона. Его можно будет направить на видеокарту.

В стартовый комплект суммарно входят пять вентиляторов, дополнительно к тому что отметили выше, три установлены на боковой стенке и один на задней. Все они с ARGB-подсветкой. Подсвечивается вся площадь лопастей и горизонтальные зоны сбоку. Четыре реверсивные и один на задней обычный.

С учетом того что у Eurocase M9 Max стенки из закаленного стекла подсветка тут будет к месту. Эффекты и цвет можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Правая стенка у корпуса компенсирует стекло на лицевой панели, на ней вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. За ней расположено шасси с предустановленными вентиляторами. Крепится клипсами, снимается и ставится быстро.

Задняя с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Есть два уровня направляющих под вентилятор, можно будет сместить ближе к боковой стенке.

На верхней стенке вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 мм типоразмеры. Съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов включает кнопку включения с индикацией, кнопку переключения эффектов подсветки, спаренный аудиоразъем, два USB 3.0 Type-A, USB-C. Актуальный набор под подключение периферии, быстрых накопителей и игровой гарнитуры.

Еще одна вентиляционная решетка вдоль всего основания. Она сопровождается съемной пластиной противопылевого фильтра. Обслуживать его удобно, извлекается подтянув со стороны лицевой панели. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с противоскользящими накладками.

Внутренняя часть

Как отмечали выше, в Eurocase M9 Max продуман вопрос аккуратного монтажа. С внутренней стороны поддон материнской платы углублен, обеспечивая дополнительное пространство под укладку кабелей. Также в данном корпусе можно ставить материнские платы и видеокарты со скрытым подводом питания. Проблем соединения с колодками не возникает.

С обратной стороны стойки материнской платы пластина на два 2.5 дюймовых диска. Еще один 3.5 дюймовый ставится в основной камере. На задней стенке зафиксирован встроенный контроллер для подключения вентиляторов. Здесь пять колодок для подключения 3-пиновых ARGB и 4-пиновых PWM. Они будут управляться общей группы. На панель разъемов от него идет кнопка, отвечающая за переключение эффектов подсветки. Питание подается через SATA.

В основной рабочей камере поддерживается установка материнской платы до E-ATX типоразмера, видеокарты до 420 мм. Есть возможность поставить упор для видеокарты, а также имеется дополнительное окошко, через которое проводится кабель питания видеокарты.

Для охлаждения процессора ставим башенное охлаждение высотой до 175 мм или жидкостную систему охлаждения с радиатором 280 или 360 мм на верхнюю стенку. Три реверсивных вентилятора направляют воздух внутрь корпуса, один с регулируемым углом наклона дует на видеокарту, повышая эффективность работы ее охлаждения.

Сборка

Проблем со сборкой и аккуратной укладкой в этом корпусе не возникает. Все элементы и зоны в свободном доступе. Корпус отлично подходит под сборку системы с топовыми компонентами.

Подсветка от вентиляторов реализована премиально с зеркальным эффектом. Также есть акцентная вставка по периметру кожуха блока питания.

Тесты

Проведен нагрев процессора Intel Core i5-13400 в корпусе с закрытыми боковыми стенками. Ожидаемо проблем нет, здесь будет стабильная работа с Core i9, Ryzen 9 и видеокартами топового уровня.

Замер уровня шума в обычной работе на расстоянии 20 сантиметров.

Замер при максимальных оборотах на том же расстоянии.

Итоги

Eurocase M9 Max – шасси типоразмера Midi-Tower с пятью ARGB-вентиляторами в комплекте для мощной игровой сборки. Простой монтаж в продуманной конструкции с раздельными камерами, регулируемый угол наклона вентилятора внутри корпуса, встроенный ARGB-контроллер с кнопкой для переключения эффектов, полноценная защита от пыли, поддержка материнских плат со скрытыми разъемами, скоростные порты на лицевой панели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".