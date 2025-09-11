Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами

Коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением корпуса, логотипом бренда и таблицей со сводными данными по техническим характеристикам. Комплект включает пластиковый фиксатор для кабелей, пластиковые стяжки, системный динамик, антивибрационные шайбы для накопителей, набор различных типов винтов.
Для возможности аккуратного монтажа и скрытия лишних кабелей, в зоне блока питания кожух из стали с логотипом бренда на боковой стороне. У данного корпуса из необычных решений отметим исполнение рамки под один из комплектных вентиляторов установлен на рамке с изменяемым углом наклона. Его можно будет направить на видеокарту.
В стартовый комплект суммарно входят пять вентиляторов, дополнительно к тому что отметили выше, три установлены на боковой стенке и один на задней. Все они с ARGB-подсветкой. Подсвечивается вся площадь лопастей и горизонтальные зоны сбоку. Четыре реверсивные и один на задней обычный.
С учетом того что у Eurocase M9 Max стенки из закаленного стекла подсветка тут будет к месту. Эффекты и цвет можно будет синхронизировать с остальными компонентами.
Правая стенка у корпуса компенсирует стекло на лицевой панели, на ней вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. За ней расположено шасси с предустановленными вентиляторами. Крепится клипсами, снимается и ставится быстро.
Задняя с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Есть два уровня направляющих под вентилятор, можно будет сместить ближе к боковой стенке.
На верхней стенке вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 мм типоразмеры. Съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Панель разъемов включает кнопку включения с индикацией, кнопку переключения эффектов подсветки, спаренный аудиоразъем, два USB 3.0 Type-A, USB-C. Актуальный набор под подключение периферии, быстрых накопителей и игровой гарнитуры.
Еще одна вентиляционная решетка вдоль всего основания. Она сопровождается съемной пластиной противопылевого фильтра. Обслуживать его удобно, извлекается подтянув со стороны лицевой панели. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с противоскользящими накладками.
Как отмечали выше, в Eurocase M9 Max продуман вопрос аккуратного монтажа. С внутренней стороны поддон материнской платы углублен, обеспечивая дополнительное пространство под укладку кабелей. Также в данном корпусе можно ставить материнские платы и видеокарты со скрытым подводом питания. Проблем соединения с колодками не возникает.
С обратной стороны стойки материнской платы пластина на два 2.5 дюймовых диска. Еще один 3.5 дюймовый ставится в основной камере. На задней стенке зафиксирован встроенный контроллер для подключения вентиляторов. Здесь пять колодок для подключения 3-пиновых ARGB и 4-пиновых PWM. Они будут управляться общей группы. На панель разъемов от него идет кнопка, отвечающая за переключение эффектов подсветки. Питание подается через SATA.
В основной рабочей камере поддерживается установка материнской платы до E-ATX типоразмера, видеокарты до 420 мм. Есть возможность поставить упор для видеокарты, а также имеется дополнительное окошко, через которое проводится кабель питания видеокарты.
Для охлаждения процессора ставим башенное охлаждение высотой до 175 мм или жидкостную систему охлаждения с радиатором 280 или 360 мм на верхнюю стенку. Три реверсивных вентилятора направляют воздух внутрь корпуса, один с регулируемым углом наклона дует на видеокарту, повышая эффективность работы ее охлаждения.
Проблем со сборкой и аккуратной укладкой в этом корпусе не возникает. Все элементы и зоны в свободном доступе. Корпус отлично подходит под сборку системы с топовыми компонентами.
Подсветка от вентиляторов реализована премиально с зеркальным эффектом. Также есть акцентная вставка по периметру кожуха блока питания.
Замер уровня шума в обычной работе на расстоянии 20 сантиметров.
Замер при максимальных оборотах на том же расстоянии.