Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла

Серия корпусов Formula Crystal U9 выполнена в типоразмере Mid Tower и представлена в трех вариантах компоновки (базовая, PA – с производительными ARGB-вентиляторами, SA – стандартными вентиляторами ARGB), двух версиях цветового исполнения. Дает возможность игровой сборки или построения рабочей станции с материнской платы до EATX типоразмера, видеокартой длиной до 420 мм, башенного кулера до 182 мм или жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением. В комплекте краткое руководство, пластиковые стяжки, антивибрационные шайбы для накопителя, фиксаторы для кабеля, пакетик с винтами различного типа. Четыре вентилятора из заводского комплекта изначально предустановлены в корпусе.

Внешний вид

Данный корпус акцентирует внешний вид собираемой системы. У него свободный обзор основной рабочей камеры. Две стенки из закаленного стекла с изогнутом углом.

Несмотря на то что это два отдельных элемента из стекла вместе они смотрятся как единое целое. Снимать их можно в отдельности, фиксируются надежно в клипсах. Интересно также смотрится решение со скошенным под углом основанием рабочей камеры.

Такой корпус не стоит прятать от глаз, здесь все продумано для размещения рядом с монитором. Панель разъемов расположены сбоку. На ней два скоростных USB 3.0 Type-A, USB 3.2 Type-C, спаренный аудиоразъем. Совмещенная кнопка включения и перезагрузки.

Зона блока питания у Formula Crystal U9 PE глухая и несъемная. Она скрывает как источник питания, так и все лишние кабели.

Необычная геометрия вентиляционных вырезов на верхней крышке. Широкие отверстия с закругленными краями. Под ней обслуживаемый противопылевой фильтр и шина для крепежа радиатора жидкости охлаждения. Для снятия крышки есть два язычка в тыльной части, фиксируется она в клипсах.

Задняя стенка со схемой под нижнее расположение блока питания. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор, его высоту можно регулировать в пределах 2 сантиметров. Есть возможность заменить на 140 мм самостоятельно. Семь съемный заглушек под платы расширения.

Скрытая от глаз пользователя боковая стенка выполнена из стали. На ней предусмотрена мелкая вентиляционная решетка, расположение которой соответствует расположению вентиляторов и зоны блока питания с накопителями. Способ крепления такой же в клипсах. Это удобнее, чем пазы.

Четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под зоной блока питания рамка противопылевого фильтра.

Комплектуется Formula Crystal U9 PE четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Один на задней стенке и три реверсивных на боковой. Проблем с продуваемостью в этом корпусе нет.

Внутреннее оснащение

Тут продумали удобство проведения сборки, четыре стенки можно снять и обеспечить свободный доступ ко всем его зонам. Перегородкой и основанием разделяется на две камеры. Для основных компонентов, а также скрытая камера для проводов, накопителей и блока питания.

Данный корпус поддерживает установку материнской платы до типоразмера EATX, включая решения со скрытым подводом кабелей. Еще один весомый плюс для аккуратного монтажа и красивой сборки.

Габаритные видеокарты длиной до 420 мм. Изначально предусмотрен регулируемый по высоте кронштейн, для создания дополнительной точки упора под тяжелые радиаторы системы охлаждения графического ускорителя. Под видеокартой на основание можно поставить два дополнительных 120 мм вентилятора.

Для охлаждения процессора владелец Formula Crystal U9 PE получит выбор башенной системы охлаждения высотой до 182 мм или жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Место под его фиксацию организовано на верхней стенке.

Большая глубина на внутренней стороне. Проблемы с укладкой кабелей здесь не будет. Изначально с завода предустановлено несколько нейлоновых стяжек. Здесь же место под установку накопители типоразмера 2.5 дюйма. Предполагается сборка основной дисковой подсистемы на накопителях М.2.

От каждого вентилятора отходит по два кабеля с 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Они со Y-схемой, позволяя подключать к материнской плате одним разъемом, управляя сразу группой.

Сборка

Проблем с проведением сборки в Formula Crystal U9 PE не возникнет. Предлагается гибкий подбор к используемым компонентам. Мы по традиции используем редакционный тестовый набор.

Тесты

Несмотря на то что изучается версия с производительными, а не тихими вентиляторами. Результаты акустического теста оцениваем как хорошие. В рабочих приложениях 35-37 дБ.

На максимальных оборотах 43-44 дБ. В играх и работе при размещении на столе рядом с монитором раздражать шумом не будет.

Нагревали процессор Intel Core i5 13400.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula Crystal U9 PE – корпус для игровой сборки или построения рабочей станции с эффектным внешним видом с компонентами среднего и высокого ценовых уровней. Основные стенки из загнутого стекла, защита от пыли, четыре вентилятора с подсветкой в комплекте, кронштейн для видеокарты, поддержка материнских плат со скрытом подводом кабелей, возможность установки жидкостного охлаждения и габаритных башен. Не устроить может только одно посадочное место под SATA-диск.
Formula Crystal U9 PE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
