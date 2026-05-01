Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус

Сегодня рассмотрим детально корпус 4FAN Magnus формата M-ATX с поддержкой материнских плат до типоразмера ATX, систем жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм, башенным кулером высотой до 180 мм, видеокартой длиной до 403 мм и верхним расположением блока питания. В этом компактном корпусе можно будет собрать мощную игровую сборку.

Комплектация

Упаковка из плотного картона со схематичным изображением корпуса и данными по ключевым характеристикам. Комплект у него интересный по наполнению, включает крестовую отвертку, USB-концентратор, пластиковые стяжки, различные типы винтов, карточку с QR-кодом, содержащей ссылку на руководство по эксплуатации.

Внешний вид

Габариты корпуса 435х242х375 мм. Представлен в черном цвете и рассчитан на размещение на рабочем столе рядом с монитором.

Его левая боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла с тонированным периметром. Основная часть системы будет хорошо видна через него. Для крепления используются удобные клипсы. Для снятия на тыльной стороне металлический язычок и накатанный винт для дополнительной механической фиксации.

Лицевая сторона напоминает акустическую колонку. Большая часть площади вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, обеспечивающая свободный доступ воздуха в рабочую камеру.

Интерфейсные разъемы на лицевой панели размещены с учетом удобного и быстрого доступа при размещении на столе. Включают два скоростных USB-A и один USB-C, спаренный аудиоразъем. Кнопка включения и светодиодный индикатор.

Правая стенка у 4FAN Magnus из стали толщиной 0.8 мм. Часть ее площади с вентиляционной решеткой с вырезами в форме сот. Есть противопылевой фильтр. Тот же способ крепежа.

Верхняя стенка также с вентиляционной решеткой. Ее можно полностью снять, получив доступ к шасси для установки вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения. Задняя с посадочным местом под вентилятор. В заводской комплект они не входят. Семь съемных заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.

Блок питания находится в верхней части корпуса и на заднюю проведен кабель с гнездом для подключения силового кабеля.

Внутренняя часть

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Вся площадь вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы. Здесь также есть противопылевая защита в виде пластины с магнитным креплением. Обслуживание удобное.Внутри 4FAN Magnus компоненты системы распределяются по двум камерам, которые разделяются стойкой материнской платы и защитным кожухом отсека блока питания. Упрощается аккуратная сборка система, возможностью скрытия кабелей и второстепенных компонентов, сосредоточив внимание только на основных.

Поддерживает материнские платы типоразмеров ATX, m-ATX и ITX. По периметру распределены отверстия под силовые и интерфейсные кабели. При этом расположение позволяет использовать материнские платы со скрытым подводом кабелей, хотя официально это не упоминается. Доступно место под габаритные видеокарты длиной 403 мм.

Для охлаждения процессора можно выбрать габаритное башенное охлаждение высотой до 180 мм или жидкостную систему с радиатором 360 мм. Укомплектование корпуса вентиляторами 120 мм проводится самостоятельно, выбрать можно будет самостоятельно и не переплачивать при покупке корпуса за заводской комплект. Один на заднюю, три вниз, три вверх и два на переднюю. Хорошо продумана защита от пыли.

С обратной стороны хороший запас по глубине, за счет этого не будет проблем с укладкой кабелей и аксессуаров. В отсек блока питания, расположенный ближе к фронтальной панели, проведен силовой кабель с выводом гнезда на тыльной. С таким расположением упрощается подключение кабелей к материнской плате.

За стойкой платы пластина с посадочными местами под два 2.5 дюймовых диска или один 3.5 дюймовый.

Итоги

Компоновка шасси и возможность снятия стенок дает свободный доступ ко всем частям. Подход к подбору компонентов гибкий. Собрать систему в нем можно разного уровня и проблем со стабильной работой их не будет.4FAN Magnus – корпус с хорошо продуманной конструкцией и компактными габаритами под игровую сборку и рабочую станцию. Стенка из закаленного стекла, защита от пыли, верхнее расположение блока питания, совместимость с жидкостным охлаждением 360 мм, большое количество посадочных мест под вентиляторы, удобное расположение скоростных разъемов на лицевой панели под размещение на столе, USB-концентратор и отвертка в комплекте. Из особенностей расположение блока питания ограничивает доступ к тумблеру питания на нем.