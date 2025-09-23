GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса

Корпус GameMAX F46, изучаемый сегодня, выполнен в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на сборку игровой или рабочей системы с материнской платой ATX и видеокартой до 350 мм. представлен он в белом и черном вариантах исполнения, а также доступна модификация с боковой стенкой из стали. Его заводской комплект включает четыре вентилятора с ARGB-подсветкой.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и сводными данными по ключевым особенностям. Комплект включает антивибрационные шайбы для накопителей, пластиковые стяжки, винты серебристого цвета.

Внешний вид

Этот корпус акцентирует, собираемую в нем систему свободно видно через стенку из прозрачного закаленного стекла. При этом продумали вопрос возможности скрытия лишних кабелей, пространство разделено на две камеры, а зона блока питания со стальным кожухом.

У стенок применен удобный способ крепления без использования винтов. Для снятия нужно немного надавить и зацепить за выемку на тыльной стороне. Ставится в обратной последовательности.

Верхняя стенка глухая. Разъемы сгруппированы сбоку, набор включает разъем USB-C, пару USB Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопку включения с индикацией.

Правая из стали. Используется тот же способ крепления, что и у стеклянной. Толщина 0.6 мм.

Задняя у GameMAX F46 под верхнее расположение блока питания, подобная компоновка сейчас встречается реже, но как показала практика удобнее при подключении кабелей к дополнительным разъемам питания процессора на материнской плате.

Семь съемных заглушек под платы расширения с прижимной планкой. На стенке вентиляционная решетка с вырезами в форме сот. Предустановлен 120 мм вентилятор.

Передняя с пластиковой рамкой и основную ее площадь занимает вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, задерживающей пыль. При работе через нее будет видна подсветка от работающих вентиляторов. Комплектуется корпус четырьмя с ARGB.

На основании две продольные ножки из пластика с прорезиненными накладками. Вся площадь вентиляционная решетка за которой расположено шасси для установки вентиляторов. Крепится на двух накатанных винтах и ее можно будет снять при проведении монтажа или обслуживании.

Внутренняя часть

Верхнее расположение блока питания в изолированной кожухом камере. В ней достаточно места и работы с блоком питания со съемными кабелями. На нее же можно будет зафиксировать один жесткий диск. При установке вентилятор блока питания будет забирать воздух с района расположения системы охлаждения процессора и направлять его вне корпуса. Будет меньше проблем с пылью, чем при распространённой реализацией с нижним расположением.

По периметру стойки материнской платы распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Часть из них с резиновыми клапанами. GameMAX F46 позволяет ставить материнские платы со скрытыми разъемами.

Справа стойка углублена, оставляя зазор как под кабели, так и для еще трех накопителей, и еще один за материнской платы. Распределены ушки под пластиковые стяжки и еще три нейлоновые стяжки для проведения кабель менеджмента.

В основной камере ставится материнская плата до типоразмера ATX. Система охлаждения с башенным кулером высотой до 169 мм или жидкостной системы с радиатором 280 или 360 мм с установкой на фронтальную стенку. Видеокарты длиной до 350 мм и для дополнительного упора есть кронштейн с регулируемой высотой расположения.

Три предустановленных вентилятора на фронтальной панели объединяются в общую шину для удобства подключения и уменьшения общего количества кабелей в корпусе. Скорость оборотов регулируется, как и эффект с цветами. На плате для работы задействуется один 3-пиновый ARGB и один 4-пиновый PWM. Все USB на лицевой панели скоростные.

Сборка

Проведена установка тестового стенда, у нас он построен на материнской плате Micro-ATX с башенным кулером. Проблем с проведением монтажа не возникает. В видимой части не видно лишней длины кабелей.

Подсветка вентиляторов акцентирует особенности сборки и хорошо смотрится через боковую стенку из закаленного стекла и вентилируемую лицевую панель. Сама же группа из четырех вентиляторов прокачивает большой объем воздуха, обеспечивая эффективную работу системы охлаждения процессора, видеокарты и компонентов.

Тесты

В GameMAX F46 провели нагрев процессора Intel Core i5 13400. Проблем ожидаемо нет.

Замер уровня шума при работе с офисными приложениями при размещении шумомера на расстоянии 10 сантиметров.

Замер уровня шума при максимальной нагрузке на том же расстоянии.

Итоги

GameMAX F46 – доступный корпус Mid-Tower c четырьмя ARGB-вентиляторами в комплекте и стенкой из закаленного стекла. Компоновка под видеокарты длиной до 350 мм, СЖО с радиатором 280 или 360 мм, посадочные места под четыре и поддержка материнских плат с обратным расположением разъемов, скоростными портами USB на лицевой панели. Не устроить может реализация защиты от пыли, когда противопылевая защита является частью стенок, создающая в дальнейшем трудности с обслуживанием.