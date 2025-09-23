GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса

У стенок применен удобный способ крепления без использования винтов. Для снятия нужно немного надавить и зацепить за выемку на тыльной стороне. Ставится в обратной последовательности.
Верхняя стенка глухая. Разъемы сгруппированы сбоку, набор включает разъем USB-C, пару USB Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопку включения с индикацией.
Правая из стали. Используется тот же способ крепления, что и у стеклянной. Толщина 0.6 мм.
Задняя у GameMAX F46 под верхнее расположение блока питания, подобная компоновка сейчас встречается реже, но как показала практика удобнее при подключении кабелей к дополнительным разъемам питания процессора на материнской плате.
Семь съемных заглушек под платы расширения с прижимной планкой. На стенке вентиляционная решетка с вырезами в форме сот. Предустановлен 120 мм вентилятор.
Передняя с пластиковой рамкой и основную ее площадь занимает вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, задерживающей пыль. При работе через нее будет видна подсветка от работающих вентиляторов. Комплектуется корпус четырьмя с ARGB.
На основании две продольные ножки из пластика с прорезиненными накладками. Вся площадь вентиляционная решетка за которой расположено шасси для установки вентиляторов. Крепится на двух накатанных винтах и ее можно будет снять при проведении монтажа или обслуживании.
По периметру стойки материнской платы распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Часть из них с резиновыми клапанами. GameMAX F46 позволяет ставить материнские платы со скрытыми разъемами.
Справа стойка углублена, оставляя зазор как под кабели, так и для еще трех накопителей, и еще один за материнской платы. Распределены ушки под пластиковые стяжки и еще три нейлоновые стяжки для проведения кабель менеджмента.
В основной камере ставится материнская плата до типоразмера ATX. Система охлаждения с башенным кулером высотой до 169 мм или жидкостной системы с радиатором 280 или 360 мм с установкой на фронтальную стенку. Видеокарты длиной до 350 мм и для дополнительного упора есть кронштейн с регулируемой высотой расположения.
Три предустановленных вентилятора на фронтальной панели объединяются в общую шину для удобства подключения и уменьшения общего количества кабелей в корпусе. Скорость оборотов регулируется, как и эффект с цветами. На плате для работы задействуется один 3-пиновый ARGB и один 4-пиновый PWM. Все USB на лицевой панели скоростные.
Подсветка вентиляторов акцентирует особенности сборки и хорошо смотрится через боковую стенку из закаленного стекла и вентилируемую лицевую панель. Сама же группа из четырех вентиляторов прокачивает большой объем воздуха, обеспечивая эффективную работу системы охлаждения процессора, видеокарты и компонентов.
Замер уровня шума при работе с офисными приложениями при размещении шумомера на расстоянии 10 сантиметров.
Замер уровня шума при максимальной нагрузке на том же расстоянии.