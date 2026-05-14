Представлен мини-ПК Thunderobot AI Mini Workstation с 128 ГБ ОЗУ

Компания Thunderobot пополнила ассортимент мощных компактных ПК моделью AI Mini Workstation, которая была анонсирована в начале года на выставке CES 2026. Новинка оснащается корпусом с размерами 199:199:199 мм, 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и графикой Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 96 ГБ которой можно выделить на нужды видеопамяти для ресурсоёмких работы с искусственным интеллектом, кастомизированной системой жидкостного охлаждения с медной пластиной полного покрытия, 14-фазной схемой, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe 4,0 вместимостью 2 ТБ, интерфейсами USB4 и HDMI 2,1, двумя сетевыми портами 10 Гбит и 2,5 Гбит, а также адаптерами беспроводной связи WiFi 7 и Bluetooth 5,4. Компьютер уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 3975 долларов.

