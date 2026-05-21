Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo будет стоить 4000 долларов

Стала известна цена компактного компьютера AMD на базе платформы Ryzen AI Halo. Сообщается, что конфигурация с 128 ГБ оперативной памяти будет стоить 4000 долларов. Позже выйдет вариант с 192 ГБ ОЗУ, но его стоимость пока не объявлена.

Напомним, что мини-ПК базируется на флагманском 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo с тактовой частотой до 5,1 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon 8060S с производительностью до 60 TFLOPS (можно запускать локально крупные ИИ-модели с 200 млрд параметров) и встроенным нейронным блоком XDNA 2 производительностью до 50 TOPS. Новинка также оснащается корпусом с габаритами 150:150:43 мм, энергопотреблением 120 Вт, поддержкой Windows и Linux, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и поддержкой Ethernet 10 Гбит/с.
