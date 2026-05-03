Представлен мощный китайский мини-ПК Topfeel W1

Китайский производитель Topfeel пополнил ассортимент компактных ПК моделью W1, которая выполнена в корпусе объемом 5 литров. Новинка характеризуется системной платой с поддержкой полноценных процессоров AMD AM5 вплоть до Ryzen 7 9800X3D или 16-ядерный Ryzen 9 9950X, системой охлаждения с шестью тепловыми трубками, двумя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5, интерфейсами DisplayPort и HDMI, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъемом USB-C 10 Гбит/с, двумя портами 2,5Gb Ethernet, интерфейсом OCuLink, поддержкой двухслотовых PCIe-карт, двумя отсеками для 2,5-дюймовых накопителей, а также двумя слотами M.2 (PCIe 5.0 и PCIe 4.0). Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.