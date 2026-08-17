Мини-ПК Minisforum Elite Mini M2 Air-304 появился в продаже

Компания Minisforum выпустила в продажу компактный ПК Elite Mini M2 Air-304, который был представлен неделю назад. Главной особенностью новинки стал корпус объемом всего 0,47 литра и с размерами 112:112:37,15 мм.

ПК также получил 5-ядерный чип Intel Core 3 304 (Wildcat Lake) с максимальной частотой 4,3 ГГц, максимальную температуру 80 °C, уровень шума до 32,7 дБ, один слот для ОЗУ CSO-DIMM DDR5-6400, слот для накопителя M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 ×4, модули Intel AX211, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, два разъема USB-A 10 Гбит/с, порты USB-C 40 Гбит/с и USB-C 10 Гбит/с, два интерфейса HDMI 2.0, два разъема RJ45 2,5 Гбит/с, порт USB-A 480 Мбит/с, комбинированное 3,5-мм аудиогнездо и слот для карты памяти microSD. Barebone-комплект оценен в 260 долларов, а конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 500 ГБ будет обойдется в 560 долларов.
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