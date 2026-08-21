Представлен мини-ПК Peladn WO5 304 на Core 3 304 Wildcat Lake

Компания Peladn объявила о выходе компактного компьютера WO5 304, который базируется на новом 5-ядерном процессоре Intel Core 3 304 Wildcat Lake с тактовой частотой до 4,3 ГГц и мощностью 15 Вт. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-6400, двумя разъемами для твердотельных накопителей PCIe Gen4х2 M.2 2280, матовым металлическим корпусом с габаритами 116:106:37,5 мм и массой 310 граммов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, одним разъемом USB-C 40 Гбит/с , тремя портами USB-A 10 Гбит/с, одним разъемом USB-A 480 Мбит/с, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним сетевым портом RJ45 со скоростью до 2,5 Гбит/с и комбинированным 3,5-мм аудиогнездом. Цена ПК пока не раскрывается.