Представлен бесшумный мини-ПК Biostar MT-N150

Компания Biostar пополнила ассортимент компактных ПК промышленной моделью EdgeComp MT-N150, которая базируется на 4-ядерном 4-поточном процессоре Intel N150 c тактовой частотой до 3,6 ГГц и тепловым пакетом 6 Вт. Новинка также характеризуется одним слотом DDR5-4800 с поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти, тремя разъемами M.2, интерфейсом SATA III, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и двумя USB 2.0, интерфейсом USB-C с DisplayPort и поддержкой 100-Вт зарядки PD, двумя гигабитными портами Ethernet, двумя разъемами HDMI, аудиогнездами, опциональными адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, модемами 4G/5G, поддержкой M.2-ускорителей ИИ, корпусом с габаритами 196,5:193:45 мм, объемом 1,7 литра и массой 1 кг, возможностью работы при температуре от 0 до 50 °C, а также поддержкой ОС Windows 10/11 IoT Enterprise и Ubuntu. Цена ПК пока не объявлена.