Мини-ПК Thunderobot MIX II на Ryzen 7 8745HS оценили в $590

Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации компактного ПК Thunderobot MIX II, который базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8745HS с максимальной частотой 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, цельнометаллическим корпусом с размерами 128:128:37 мм и объёмом 0,68 литра, одним разъемом USB4, двумя портами USB-A 3.2 Gen 1 и 3,5-мм аудиогнездом спереди, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, сетевым портом RJ-45 и четырьмя разъемами USB-A 3.2 Gen 1 сзади, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена данной конфигурации на дебютном китайском рынке составила эквивалент 590 долларов.