GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением

Тестируемый сегодня корпус GAMEMAX T20 выполнен по интересной схеме с расположением панели портов ввода/вывода в нижней части, вертикальную установку видеокарту длиной до 382 мм без использования гибкого райзера. Поддержка материнских плат со скрытыми портами подключения, поддержка башенных кулеров или жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с логотипом бренда, названием модели и данными по ее техническим характеристикам. В комплекте пакетик с различными типами винтов, пластиковые стяжки в цвет корпуса.

Внешний вид

Корпус в виде «аквариума» с тремя стеклянными стенками. Такое исполнение позволяет акцентировать внешний вид системы и сделать некое подобие стенда, сочетая мощь и красоту.

Соединяются три стенки стык в стык без дополнительных уголков в местах соединения. Лучше воспринимается основная камера и сам корпус смотрится премиально.

Такой корпус оптимально размещать на рабочем столе рядом с мониторами. И здесь это учтено в ряде конструктивных моментах, в частности панель с USB-C, USB Type-A, спаренным аудиоразъемом и кнопкой включения находится в нижней части и будет находиться в пределах быстрого доступа.

На нижней стенке углубление в котором находится решетка с предустановленным вентилятором,

Панель портов ввода и вывода материнской платы, видеокарты находится в скрытом отсеке снизу в скрытой части корпуса. Пучок кабелей будет собираться и выводится через небольшое окошко с резиновым клапаном.

На задней панели находится вентиляционная решетка под радиатор 360 мм или три вентилятора 120 мм. Выпускная решетка, не требующая противопылевого фильтра. Сверху развернут на 90 градусов выход под блок питания.

Правая стенка из листа стали, использующая для крепления накатанные винты серебристого цвета. Вентиляционная решетка с интересной формой вырезов. Через нее воздух будет поступать в рабочую камеру. И тут продумана защита от пыли с мелкой ячейкой.

На лицевой стороне по двум сторонам есть глухая окантовка из стали. Место перехода стекла в сталь в этой части GAMEMAX T20 с зазором, расположенным под углом. Здесь также мелкая ячейка, задерживающая пыль и попадание посторонних предметов внутрь.

Снизу декоративная вставка с логотипом бренда и девизом «Gaming to the max».

В верхней также справа идет часть из стали. На ней красуется надпись Gamemax, нанесенная ярко-салатовым цветом. Пять заглушек под платы расширения с многоразовой установкой. Здесь же стяжкой зафиксированы системные кабели с плоским исполнением.

Внутренняя часть

Корпус рассчитан на сборку с материнскими платами mATX, включая версии со скрытым размещением разъемов BTF. Относительно привычной установки развернута на 90 градусов разъемами вниз. По периметру распределены окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей.

Видеокарта длиной 382 мм размещается вертикально, ее разъемы также направлены вниз. С таким размещением не должно возникнуть проблем с организацией отвода тепла. Для подключения не требуется использования райзера, подключается напрямую в разъем на материнской плате.

Под отвод тепла с процессора можно выбрать жидкостную систему охлаждения с радиатором 360 мм или башенный кулер высотой 160 мм. Штатный комплект включает два 120 мм реверсивных вентилятора Tornado T12-R, направляющих поток внутрь корпуса. На корпусе ряды с многоцветной подсветкой.

Для питания системы в GAMEMAX T20 ставится блок типоразмера SFX-L. Он скрывается в камере, отделенной металлическим кожухом. Расположение верхнее. На окошко, используемое для монтажа системы охлаждения процессора, установлена пластина с двумя посадочными местами под 2.5 или 3.5 дюймовый жесткий диск. До стенки остается большой зазор для укладки кабелей.

Сборка

В корпусе собран наш тестовый стенд без видеокарт. С проблемами в ходе монтажа не сталкивались. Аккуратная организация внутреннего пространства, минимальное количество проводки в видимой части. Корпус позволить смонтировать компоненты топового уровня.

Тесты

Нагревали процессор Intel Core i5 13400. Воздуха внутрь поступает достаточно, проблем с организацией отвода тепла от процессора, накопителей и видеокарты возникнуть не должно.

Замер уровня шума на максимальных оборотах. При размещении корпуса на столе, работу штатных вентиляторов будет неслышно.

Итоги

GAMEMAX T20 – компактный корпус с панорамным остеклением, открывающим полный обзор сборки, поддерживающий установку габаритных видеокарт, материнских плат BTF и жидкостных систем с радиатором 360 мм. Вентиляторы с ARGB-подсветкой, скоростные порты на лицевой панели, защита от пыли, возможности для аккуратной организации укладки кабелей.