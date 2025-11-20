GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением

Тестируемый сегодня корпус GAMEMAX T20 выполнен по интересной схеме с расположением панели портов ввода/вывода в нижней части, вертикальную установку видеокарту длиной до 382 мм без использования гибкого райзера. Поддержка материнских плат со скрытыми портами подключения, поддержка башенных кулеров или жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса

Комплектация

GAMEMAX T20 комплектация

Коробка из транспортировочного картона с логотипом бренда, названием модели и данными по ее техническим характеристикам. В комплекте пакетик с различными типами винтов, пластиковые стяжки в цвет корпуса.

GAMEMAX T20 комплектация

Внешний вид

Корпус в виде «аквариума» с тремя стеклянными стенками. Такое исполнение позволяет акцентировать внешний вид системы и сделать некое подобие стенда, сочетая мощь и красоту.

GAMEMAX T20 внешний вид

Соединяются три стенки стык в стык без дополнительных уголков в местах соединения. Лучше воспринимается основная камера и сам корпус смотрится премиально.

GAMEMAX T20 внешний вид

Такой корпус оптимально размещать на рабочем столе рядом с мониторами. И здесь это учтено в ряде конструктивных моментах, в частности панель с USB-C, USB Type-A, спаренным аудиоразъемом и кнопкой включения находится в нижней части и будет находиться в пределах быстрого доступа.

GAMEMAX T20 внешний вид

На нижней стенке углубление в котором находится решетка с предустановленным вентилятором,

GAMEMAX T20 внешний вид

Панель портов ввода и вывода материнской платы, видеокарты находится в скрытом отсеке снизу в скрытой части корпуса. Пучок кабелей будет собираться и выводится через небольшое окошко с резиновым клапаном.

GAMEMAX T20 внешний вид

На задней панели находится вентиляционная решетка под радиатор 360 мм или три вентилятора 120 мм. Выпускная решетка, не требующая противопылевого фильтра. Сверху развернут на 90 градусов выход под блок питания.

GAMEMAX T20 внешний вид

Правая стенка из листа стали, использующая для крепления накатанные винты серебристого цвета. Вентиляционная решетка с интересной формой вырезов. Через нее воздух будет поступать в рабочую камеру. И тут продумана защита от пыли с мелкой ячейкой.

GAMEMAX T20 внешний вид

На лицевой стороне по двум сторонам есть глухая окантовка из стали. Место перехода стекла в сталь в этой части GAMEMAX T20 с зазором, расположенным под углом. Здесь также мелкая ячейка, задерживающая пыль и попадание посторонних предметов внутрь.

GAMEMAX T20 внешний вид

Снизу декоративная вставка с логотипом бренда и девизом «Gaming to the max».

GAMEMAX T20 внешний вид

В верхней также справа идет часть из стали. На ней красуется надпись Gamemax, нанесенная ярко-салатовым цветом. Пять заглушек под платы расширения с многоразовой установкой. Здесь же стяжкой зафиксированы системные кабели с плоским исполнением.

GAMEMAX T20 внешний вид

Внутренняя часть

Корпус рассчитан на сборку с материнскими платами mATX, включая версии со скрытым размещением разъемов BTF. Относительно привычной установки развернута на 90 градусов разъемами вниз. По периметру распределены окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей.

GAMEMAX T20 внутренняя часть

Видеокарта длиной 382 мм размещается вертикально, ее разъемы также направлены вниз. С таким размещением не должно возникнуть проблем с организацией отвода тепла. Для подключения не требуется использования райзера, подключается напрямую в разъем на материнской плате.

GAMEMAX T20 внутренняя часть

Под отвод тепла с процессора можно выбрать жидкостную систему охлаждения с радиатором 360 мм или башенный кулер высотой 160 мм. Штатный комплект включает два 120 мм реверсивных вентилятора Tornado T12-R, направляющих поток внутрь корпуса. На корпусе ряды с многоцветной подсветкой.

GAMEMAX T20 внутренняя часть

Для питания системы в GAMEMAX T20 ставится блок типоразмера SFX-L. Он скрывается в камере, отделенной металлическим кожухом. Расположение верхнее. На окошко, используемое для монтажа системы охлаждения процессора, установлена пластина с двумя посадочными местами под 2.5 или 3.5 дюймовый жесткий диск. До стенки остается большой зазор для укладки кабелей.

GAMEMAX T20 внутренняя часть

GAMEMAX T20 внутренняя часть

GAMEMAX T20 внутренняя часть

Сборка

GAMEMAX T20 сборка

В корпусе собран наш тестовый стенд без видеокарт. С проблемами в ходе монтажа не сталкивались. Аккуратная организация внутреннего пространства, минимальное количество проводки в видимой части. Корпус позволить смонтировать компоненты топового уровня.

GAMEMAX T20 сборка

Тесты

Нагревали процессор Intel Core i5 13400. Воздуха внутрь поступает достаточно, проблем с организацией отвода тепла от процессора, накопителей и видеокарты возникнуть не должно.

GAMEMAX T20 тесты

Замер уровня шума на максимальных оборотах. При размещении корпуса на столе, работу штатных вентиляторов будет неслышно.

GAMEMAX T20 тесты

Итоги

GAMEMAX T20 – компактный корпус с панорамным остеклением, открывающим полный обзор сборки, поддерживающий установку габаритных видеокарт, материнских плат BTF и жидкостных систем с радиатором 360 мм. Вентиляторы с ARGB-подсветкой, скоростные порты на лицевой панели, защита от пыли, возможности для аккуратной организации укладки кабелей.
