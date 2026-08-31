Японский мини-ПК DAIV CX-A9A60 оценили в 6000 долларов

Японский производитель Mouse Computer пополнил ассортимент компактных ПК моделью DAIV CX-A9A60, которая базируется на мобильном 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 (Zen 5) с тактовой частотой до 5,1 ГГц, встроенной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) и модулем NPU XDNA 2 c производительностью до 50 TOPS в задачах ИИ. Новинку также оснастили 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, корпусом с габаритами 70:198:200 мм и объемом около 2,8 литра, поддержкой беспроводной связи WI-Fi 7, двумя интерфейсами USB4 и дополнительным разъемом для SSD. Эквивалентная цена мини-ПК на дебютном японском рынке составила 6000 долларов.

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