GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?

Комплект включает пульт управления подсветкой, две съемные заглушки для плат расширения, пакетик с набором винтов различного типа.
Лицевая сторона с декоративной решеткой гриль и основанием из металлической противопылевой сетки с мелко ячейкой. Во время работы за ней будет видна подсветка от трех предустановленных вентиляторов.
Зоны с подсветкой на них реализована в виде ряда полос, ориентированных так же как и гриль на лицевой панели. С учетом установки группой они продолжают друг друга и создают цельный рисунок.
Подсветку можно как синхронизировать с остальными компонентами, подключив их к материнской плате, так и использовать комплектный пульт ДУ, связанный с уже встроенным в корпус контроллером.
На боковой грани глухие участки с двух сторон и основная часть из закаленного стекла. Корпус даст возможность насладиться визуальной составляющей собранной системы.
GAMEMAX CLAW 360 хорошо подойдет под установку на рабочем столе рядом с монитором. Под такой сеттинг выведена панель управления на левой грани. Включает она спаренный аудиоразъем, USB 3.0, USB-C, кнопки перезагрузки и включения.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра, фиксируемая в пазы. Также снизу доступно два накатанных винта, удерживающие стойку под жесткие диски. Ее можно снять, освбодив дополнительный объем внутреннего пространства.
На верхней стенке большую часть площади занимает вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Здесь установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением, удобным для проведения дальнейшего обслуживания.
Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Четыре заглушки под платы расширения с общей прижимной планкой. Предустановлен 120 мм вентилятор, его положение можно менять по направляющей в пределах двух сантиметров.
Права стенка из стали на ней есть дополнительная вентиляционная решетка с ячейками необычной формы. Тут также предусмотрена защита от пыли. В итоге получаем хорошо вентилируемый корпус.
При этом помещаются габаритные видеокарты с длиной системы охлаждения до 420 мм. Для вывода кабеля питания на видеокарту доступно дополнительное окошко и регулируемый по высоте кронштейн для дополнительного упора. Башенный кулер высотой до 175 мм или жидкостной системой охлаждения с радиатором до 240 мм, устанавливаемый на лицевую сторону. СЖО будет сокращать место под монтаж видеокарту, но даже с этим учетом тут его с запасом.
В скрытой камере у GAMEMAX CLAW 360 достаточно места для аккуратной укладки кабелей. При этом изначально они собраны в общий пучок при помощи двух нейлоновых стяжек. Также на обратной стойке материнской платы предусмотрены дополнительные ушки.
Один накопитель 2.5 дюйма можно поставить на съемную пластину и еще два на стойку. Достаточно пространства под работу с модульными блоками питания. Есть встроенный контроллер для управления подсветкой, на него подается питание через SATA разъем. Задействовано четыре гнезда и еще два остается свободным под подключение дополнительных вентиляторов или аксессуаров.
Замер уровня шума на близком расстоянии при запуске рабочих приложений.
И замер с максимальной нагрузкой. Качество комплектных вентиляторов, согласно полученным данным и опыту эксплуатации, хорошее.