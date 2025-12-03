GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?

Сегодня изучаем и собираем систему в корпусе GAMEMAX CLAW 360 с агрессивным дизайном, продуваемой рабочей камерой и рассчитанный на сборку систем на материнской плате типоразмера microATX, видеокартой длиной до 420 мм, башенным кулером высотой до 175 мм или жидкостной системой охлаждения с радиатором до 240 мм. При компактных габаритах шасси позволяет установить до 12 вентиляторов, при этом четыре с ARGB-подсветкой в комплекте.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением, обновленным логотипом бренда и названием модели. Приведены данные по техническим характеристикам.

Комплект включает пульт управления подсветкой, две съемные заглушки для плат расширения, пакетик с набором винтов различного типа.

Внешний вид

Помимо изучаемой нами версии в черном, представлен корпус также в белом. Габариты составляют 483 × 220 × 408 мм, вес — 8,4 кг.

Лицевая сторона с декоративной решеткой гриль и основанием из металлической противопылевой сетки с мелко ячейкой. Во время работы за ней будет видна подсветка от трех предустановленных вентиляторов.

Зоны с подсветкой на них реализована в виде ряда полос, ориентированных так же как и гриль на лицевой панели. С учетом установки группой они продолжают друг друга и создают цельный рисунок.

Подсветку можно как синхронизировать с остальными компонентами, подключив их к материнской плате, так и использовать комплектный пульт ДУ, связанный с уже встроенным в корпус контроллером.

На боковой грани глухие участки с двух сторон и основная часть из закаленного стекла. Корпус даст возможность насладиться визуальной составляющей собранной системы.

GAMEMAX CLAW 360 хорошо подойдет под установку на рабочем столе рядом с монитором. Под такой сеттинг выведена панель управления на левой грани. Включает она спаренный аудиоразъем, USB 3.0, USB-C, кнопки перезагрузки и включения.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра, фиксируемая в пазы. Также снизу доступно два накатанных винта, удерживающие стойку под жесткие диски. Ее можно снять, освбодив дополнительный объем внутреннего пространства.

На верхней стенке большую часть площади занимает вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Здесь установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением, удобным для проведения дальнейшего обслуживания.

Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Четыре заглушки под платы расширения с общей прижимной планкой. Предустановлен 120 мм вентилятор, его положение можно менять по направляющей в пределах двух сантиметров.

Права стенка из стали на ней есть дополнительная вентиляционная решетка с ячейками необычной формы. Тут также предусмотрена защита от пыли. В итоге получаем хорошо вентилируемый корпус.

Внутренняя часть

Рабочая камера для монтажа основных компонентов отделена от зоны блок питания вентилируемой перегородкой с посадочными местами под вентиляторы. Поддерживается монтаж материнской платы типоразмера micro ATX. Окошки для подвода кабелей идут без дополнительных клапанов.

При этом помещаются габаритные видеокарты с длиной системы охлаждения до 420 мм. Для вывода кабеля питания на видеокарту доступно дополнительное окошко и регулируемый по высоте кронштейн для дополнительного упора. Башенный кулер высотой до 175 мм или жидкостной системой охлаждения с радиатором до 240 мм, устанавливаемый на лицевую сторону. СЖО будет сокращать место под монтаж видеокарту, но даже с этим учетом тут его с запасом.

В скрытой камере у GAMEMAX CLAW 360 достаточно места для аккуратной укладки кабелей. При этом изначально они собраны в общий пучок при помощи двух нейлоновых стяжек. Также на обратной стойке материнской платы предусмотрены дополнительные ушки.

Один накопитель 2.5 дюйма можно поставить на съемную пластину и еще два на стойку. Достаточно пространства под работу с модульными блоками питания. Есть встроенный контроллер для управления подсветкой, на него подается питание через SATA разъем. Задействовано четыре гнезда и еще два остается свободным под подключение дополнительных вентиляторов или аксессуаров.

Сборка

В корпус установлен наш тестовый стенд с micro ATX платой и башенным охлаждением. Собирать систему в корпусе удобно, собранным выглядит аккуратно. Подбор компонентов гибкий, можно ставить топового уровня.

Тесты

Синтетический нагрев процессора Intel Core i5 13400 в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума на близком расстоянии при запуске рабочих приложений.

И замер с максимальной нагрузкой. Качество комплектных вентиляторов, согласно полученным данным и опыту эксплуатации, хорошее.

Итоги

GAMEMAX CLAW 360 – компактное шасси с хорошей продуваемостью, четырьмя вентиляторами в стартовом комплекте, защитой от пыли, стенкой из закаленного стекла, системой аккуратной укладки кабелей, дополнительным упором для видеокарты и скоростными портами на лицевой панели. Подойдет как основа для сборки мощной игровой сборки.