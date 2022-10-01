Мини-ПК Morefine S600 на Core i9-12900H оценен в $870

Компания Morefine дала старт краудфандинговой кампании на Indiegogo по сбору средств на мини-ПК S600, главной особенностью которого стали 14-ядерные процессоры Intel Core i9-12900H/HK с тактовой частотой от 2.5 до 5 ГГц. Любопытно, что Barebone-система Core i9-12900H обойдется в 670 долларов, при том, что самf Intel продает процессор за 617 долларов. Полностью оснащенный мини-ПК обойдется в 870 долларов за конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 500 ГБ.

Компьютер также оснастили системой охлаждения с тепловыми трубками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, корпусом из алюминиево-магниевого сплава, слотом для 2,5-дюймового накопителя, четырьмя интерфейсами USB 3.2, одним USB-C, двумя USB 2.0, двумя RJ45, а также по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Размеры S600 равны 150:145:64 мм. Поставлять новинку начнут уже в следующем месяце.