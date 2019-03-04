Мини проектор Piqo Smart Mini HD

Смотрите свои фильмы в любом месте с помощью мини проектора Piqo Smart Mini HD.

Обладая компактным и прочным дизайном, это устройство оснащено Hi-Fi динамиками. Piqo поставляется с интуитивно понятным сенсорным управлением, позволяющим выбирать медиафайлы и приложения, просто перетаскивая их. Piqo совместим как минимум с 3 миллионами приложений, что позволяет легко транслировать или загружать контент и играть в игры. Кроме того, вы можете наслаждаться всем этим и многим другим на широкоформатном 240-дюймовом экране.

Благодаря яркости 200 люмен Piqo обеспечивает потрясающие впечатления от просмотра HD фильмов в течение дня или ночи. Благодаря впечатляющему времени автономной работы вы можете слушать музыку до 50 часов, а просматривать видео - до 5 часов. Стоимость проектора составляет 349 долларов.