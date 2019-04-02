Мини-сэмплер Pocket Operator-33 K.O

Компания Teenage Engineering выпустила новое устройство Pocket Operator-33 K.O.

Карманный оператор, который вмещает в себя мини-сэмплер - в комплекте со встроенным микрофоном для записи звуков. Новый Pocket Operator-33 предлагает те же основные инструменты, что и оригинал, только в этой версии хранятся уникальные звуки от электронного художника звукозаписывающего лейбла Ghostly International Стива Хаушильдта.

Помимо встроенного микрофона для записи сэмплов, PO-33 K.O. имеет секвенсор, 16 эффектов и блокировку параметров. Есть также 8 мелодичных сэмплов и 8 барабанов с 40-секундной памятью сэмплов. Вы можете прослушивать свои сэмплы благодаря встроенному динамику или использовать 3,5-мм разъем для наушников. Также в нем встроен аккуратный анимированный ЖК-дисплей, складная подставка и часы. Устройство питается от двух батареек ААА. Карманный оператор PO-33 K.O. обойдется вам в 135 долларов