Миниатюрный дрон DJI Mavic Mini за $ 400

Последний дрон от DJI - Mavic Mini, является самым легким и самым маленьким беспилотном, выпущенный брендом на сегодняшний день. Он весит всего 249 г, что почти вдвое меньше веса Mavic Air.

Mavic Mini имеет размеры 140 x 82 x 57 мм в сложенном виде и 245 x 290 x 55 с расправленными винтами. Из-за своего размера дрон оснащен только камерой с разрешением 2,7 КБ, а не камерой с разрешением 4 КБ, обычно имеющейся у его более крупных собратьев. Датчик позволяет снимать 2,7K видео со скоростью 30 кадров в секунду, Full HD со скоростью 60 кадров в секунду и снимать 12 МП фотографии. Аккумулятор на 2600 мАч обеспечивает около 30 минут полета.

DJI Mavic Mini поступит в продажу 11 ноября по рекомендованной стоимости $ 400.В комплект входят пульт дистанционного управления, дополнительная батарея и набор дополнительных винтов.