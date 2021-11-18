Минималистичный угловой торшер Lamp Depot

Этот минималистичный светодиодный угловой торшер Lamp Depot представляет собой красиво оформленный компактный светильник, который идеально вписывается в углы вашей гостиной, столовой, спальни, комнаты для гостей или офиса. Эта минималистичная лампа оснащена мягко-белыми встроенными светодиодами, которые обеспечивают часы индивидуального освещения. Простой в использовании пульт дистанционного управления позволяет легко переключаться между 16 миллионами цветов и 300+ многоцветными эффектами, чтобы найти идеальное освещение. В комплекте с качественной металлической отделкой и утяжеленным резиновым дном для обеспечения безопасного размещения, этот высококачественный дизайн произведет большое впечатление, не загромождая ваше пространство.

Комментарии и отзывы Lamp Depot
Флагманский портативный музыкальный плеер FIIO M17…
Флагманский портативный музыкальный плеер FIIO M17Компания FIIO выпустила флагманский портативный музыкальный плеер FIIO M17 HIFI. Новый музыкальный проигр…
Realme TV Stick появится в Европе в следующем месяце…
Realme TV Stick появится в Европе в следующем месяцеRealme недавно запустила свой Smart Google TV Stick в Индии и похоже что компания собирается представить …
Amazon объявляет о поддержке стандарта умного дома Matter…
Amazon объявляет о поддержке стандарта умного дома MatterНа этой неделе Amazon объявила о поддержке стандарта умного дома Matter over Thread, который будет внедря…
Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука с…
Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука сВ центре внимания сегодня концентратор Orico WB-8P, выполненный в формате «8-в-1» и поддерживающий сквозн…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист Oculus выпустила разблокированную сборку операционной системы Oculus Go, обеспечивающую «полный root-дос…
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic …
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic EK объявила о выпуске универсального набора отверток. …
Broombi - умная метла, созданная для современной жизни…
Broombi - умная метла, созданная для современной жизниCURELIFE, компания, специализирующаяся на производстве товаров для дома, представил умную метлу Broombi н…
Монитор качества воздуха Airthings View Plus…
Монитор качества воздуха Airthings View PlusAirthings создала новый монитор качества воздуха в виде View Plus, который, по словам компании, является …
Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для AppleОбзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для Apple
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80 Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с BluetoothОбзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth
Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor