Минималистичный угловой торшер Lamp Depot

Этот минималистичный светодиодный угловой торшер Lamp Depot представляет собой красиво оформленный компактный светильник, который идеально вписывается в углы вашей гостиной, столовой, спальни, комнаты для гостей или офиса. Эта минималистичная лампа оснащена мягко-белыми встроенными светодиодами, которые обеспечивают часы индивидуального освещения. Простой в использовании пульт дистанционного управления позволяет легко переключаться между 16 миллионами цветов и 300+ многоцветными эффектами, чтобы найти идеальное освещение. В комплекте с качественной металлической отделкой и утяжеленным резиновым дном для обеспечения безопасного размещения, этот высококачественный дизайн произведет большое впечатление, не загромождая ваше пространство.