Misfit Vapor X - смарт-часы с GPS

Компания Misfit поддержала развитие платформы WearOS и представила новое поколение умных часов Vapor X. Модель с ультратонким корпусом, модулем NFC и GPS, а также энергоэффективным 1,2-дюймовым OLED-дисплеем.

Misfit Vapor X получили тонкий и лёгкий 42-миллиметровый корпус, процессор Snapdragon 3100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Часы работают под управлением WearOS.

Оповещения, звонки и прочая информация выводятся на 1,2-дюймовый OLED-экран разрешением 328х328 пикселей. Производитель позаботился о предустановке сразу нескольких дизайнерских циферблатов. От одного заряда Vapor X способны проработать 24 часа.

Модель оснащена внушительным набором датчиков: NFC, GPS, альтиметр и пульсометр. Новинка умеет отслеживать фитнес-активность пользователя. На выбор покупателя пять цветовых решений Vapor X и множество ремешков. Стоимость модели $200.