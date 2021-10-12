Многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabs

Если вы хотите заменить все свои зарядные устройства одним девайсом, вас может заинтересовать многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabs, предназначенная для зарядки вашего телефона, часов, наушников и многих других устройств. Разработанный для замены 12 различных зарядок, ChargeLabs предлагает удобное настольное модульное зарядное устройство, которое поможет держать ваши гаджеты заряженными и готовыми к использованию в любое время.

Станция беспроводной зарядки ChargeLabs заряжает следующее:
  • Порт USB-C макс. До 80 Вт - правая сторона - (MacBook)
  • Порт USB-C макс. До 20 Вт - левая сторона - (iPad)
  • Магнитный порт макс. До 15 Вт - нижняя задняя панель для зарядки - (Аккумулятор Reactor )
  • Магнитная беспроводная связь до 5 Вт макс. - верхняя часть - (Apple Watch)
  • Магнитный порт макс. До 5 Вт - нижняя передняя панель для зарядки - (Apple AirPods)
  • MagSafe Wireless макс. До 15 Вт - передняя панель для зарядки (iPhone 12/13)
    • Комментарии и отзывы ChargeLabs
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