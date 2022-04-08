Многофункциональная карманная сенсорная панель CheerTok

CheerTok — это новая многофункциональная карманная сенсорная панель, воздушная мышь, презентатор и контроллер быстрого доступа. CheerTok предлагает универсальную совместимость, оснащен лазерной указкой и дает пользователям возможность создавать настраиваемые ярлыки и автоматизированные действия.

CheerTok — идеальный пульт дистанционного управления для любого экрана! А с помощью настраиваемых ярлыков CheerTok поднимает управление экраном на новый уровень, освобождая ваши руки и экономя ваше время. Этот компактный контроллер удовлетворит все ваши потребности в работе и развлечениях, оптимизируя вашу повседневную жизнь с удобством и удовольствием. Берите его с собой куда угодно — на деловые встречи, прямые трансляции, для селфи и многое другое.

Всего одним касанием CheerTok может управлять всеми интеллектуальными устройствами по беспроводной сети. Его универсальная совместимость поддерживает Mac, Windows, планшеты, смартфоны, смарт-телевизоры и даже экраны современных автомобилей.