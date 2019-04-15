Многофункциональная лампа Sonos Symfonisk от IKEA

Компания IKEA выпустила многофункциональную лампу Sonos Symfonisk.

Эта лампа разработанная совместно IKEA и Sonos, также является настольным Wi-Fi динамиком. IKEA - профессионал в области дизайна, а Sonos - профессионал в области звука, они решили совместить приятное с полезным. Это устройство отлично подойдет для тех кто любит минимализм и не поддерживает хаос. Эта лампа разработана в просто дизайне, поэтому она может вписаться к любому стилю. Кроме того, если вы предпочитаете объемный звук, вы можете подключить его к другим колонкам Sonos.