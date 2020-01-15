Многофункциональная переносная батарея Xiaomi IDMIX Mr Charger CH06

Компания Xiaomi выпустила необычную переносную многофункциональную батарею IDMIX Mr Charger CH06.

Со слов компании Xiaomi, устройство является отличным устройством для путешествий. Так как новинку можно использовать как переносную зарядку для телефона или адаптер питания для ноутбука.

Xiaomi IDMIX Mr Charger CH06 можно подключать к любой розетки.

Батарея IDMIX Mr Charger CH06 ещё поддерживает быструю и беспроводную зарядку с мощностью до 18 и 10 Вт. Xiaomi IDMIX Mr Charger CH06 также оснастили по одному порту USB-A и USB-C.

Аккумулятор IDMIX Mr Charger CH06 уже продается за 52 доллара на китайской площадке AliExpress.