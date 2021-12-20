Многофункциональная система обвязки Uni-Tie

Иногда бывает сложно найти подходящие ремни для надежного крепления грузов к автомобилю. Одним из решений является новый Uni-Tie - многофункциональный ремень и устройство для завязывания, которое соединяет любые два отрезка веревки диаметром 8–12 мм без узлов и обеспечивает грузоподъемность в 1000 фунтов.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали для обеспечения высокой прочности, долговечности, легкости и устойчивости к коррозии. Устройство Uni-Tie умещается в ладони с размерами 4,75 дюйма на 3 дюйма на 1,5 дюйма. Кулачки распахиваются и защелки удерживают их открытыми, пока вы не зафиксируете веревку. Это позволяет легко вставить веревку в устройство. Вырезы в корпусе устройства позволяют использовать дополнительные возможности крепления. Прикрепите к прорезям эластичные ремни или карабины, чтобы создать эффект лямки.