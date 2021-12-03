Многофункциональный карманный фонарь Hunt 4.0 EDC

Hunt 4.0 - это новый многофункциональный карманный фонарь, который состоит из фонарика, зажигалки в одном небольшом устройстве EDC. Маленький фонарь EDC, изготовленный из титана Grade 5, не только водонепроницаем, но и чрезвычайно прочен и практически неуязвим, что позволяет использовать его практически в любом месте, даже под водой. В разложенном состоянии фонарик можно легко заряжать напрямую от аккумуляторной батареи USB или порта через входящий в комплект порт micro-USB.

Зажигалка многоразового использования имеет мощное и сильное пламя. Компания хотела создать вечный инструмент для разжигания огня, который был бы одновременно классическим и долговечным. Прочный дизайн и функциональность для вашего современного образа жизни. Мощный и изящный, со стильной прочной конструкцией, водостойкий с сертификатом IPX-7 светодиодный фонарик хорошо работает при высоких или низких температурах, поэтому вы можете брать его в поход. Питание фонарика исходит от литий-ионной аккумуляторной батареи 10180 mAh, которой хватит примерно на 1,5 часа при максимальной яркости.