Многофункциональный лазерный гравер Amika 5W

Amika - это мощный лазерный гравер мощностью 5 Вт, способный добавлять рисунки на самые разные материалы, включая металл, дерево, кожу, пластик и даже продукты питания.

Гравер Amika был разработан, чтобы предоставить вам возможность высококачественной ручной лазерной гравировки по более доступной цене. Благодаря тщательному процессу проектирования и множеству тестов компания оптимизировала эту фантастическую технологию как для личных, так и для профессиональных проектов. Благодаря мощности 5-ваттной лазерной гравировки и резки Amika может делать надрезы в ремесленных материалах и поверхностях пищевых продуктов, работать где угодно и когда угодно. Amika оснащен системой Galvo, которая намного превосходит другие лазеры. На своей максимальной скорости Amika может создавать гравюры со скоростью 850 мм покрытия в минуту. Общее время будет зависеть от таких факторов, как размер рисунка, глубина и уровень мощности, он превосходит другие лазеры в своем классе.
Комментарии и отзывы Amika 5W
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