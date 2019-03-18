Многофункциональный музыкальный проигрыватель Naim Uniti Atom

Воспроизводите музыку со всех источников с помощью беспроводного музыкального плеера Naim Uniti Atom.

Это компактное устройство обеспечивает исключительное качество звука и множество наборов функций. Uniti Atom имеет встроенный 40-ваттный усилитель и функции потоковой передачи музыки высокого разрешения, которые легко заполняют ваше пространство звуком Hi-Fi. Универсальный музыкальный проигрыватель с неограниченными возможностями позволяет воспроизводить музыку любым удобным для вас способом. Кроме того, он поставляется со встроенным Chromecast, AirPlay, TIDAL, Spotify Connect и многими другими сервисами. В довершение всего, интуитивно понятный пульт дистанционного управления дает вам еще больше свободы. Uniti Atom идеально подходит для использования в качестве основной системы, поэтому его можно разместить в любом помещении.