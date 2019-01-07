Анонсирован новый многофункциональный рюкзак Targus Mobile ViP + Backpack. Это прочная сумка с большим количеством набивки, где она нужна больше всего, и огромным местом для хранения вещей.

Наиболее интересным является карман на молнии на стороне, которая скрывает док-станцию ​​для беспроводной зарядки Qi. Внутри есть небольшая блокировка RFID, для защиты своих банковских карт. Нижний карман имеет водонепроницаемую подкладку. Стоимость Targus Mobile ViP + Backpack будет составлять 200 долларов, а в продажу поступит в апреле.