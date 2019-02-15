Многоплтформенный беспроводной контроллер SteelSeries Stratus Duo

Играйте с легкостью в свои любимые игры на ходу с помощью многоплатформенного беспроводного контроллера SteelSeries Stratus Duo.

Совместимое с Android, Windows и VR, это универсальное устройство позволяет легко играть в любом месте. Stratus Duo не требует никакого программного обеспечения, что позволяет вам играть на самых разных устройствах. Кроме того, вы можете подключиться к Android, Windows, Samsung Gear VR и Oculus Go через адаптер USB или Bluetooth. Контроллер также позволяет вам играть в более чем 5000 игр в Steam.

Благодаря многоплатформенному беспроводному контроллеру с литий-ионным аккумулятором его хватает на 20 часов. Стоимость контроллера составляет 60 долларов.