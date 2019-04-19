Многоразовые высококачественные затычки для ушей Vibes Hi-Fidelity

Vibes Hi-Fidelity - это затычки для ушей многократного использования, предназначенные для прослушивания живой музыки, которые вместо приглушения звука уменьшают громкость звуков до более безопасного и комфортного уровня на 22 дБ, при этом позволяя слышать ясно. Кроме того, четкий, низкопрофильный дизайн Vibes делает их практически невидимыми, что делает их намного более незаметными, чем стандартные затычки для ушей.

Комплект Vibes включает три сменных мягких ушных вкладыша, чтобы обеспечить удобную посадку для уха любого размера. Также имеется карманный кейс для переноски. Аксессуар доступен за $ 23,99.