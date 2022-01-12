Мощь искусственного интеллекта проявляется в грядущем выпуске драйвера NVIDIA Game-Ready с технологией Deep Learning Dynamic Super Resolution

Среди широкого спектра новых игр, получающих поддержку, нас ждет сюрприз. Вчера NVIDIA объявила список функций своего будущего готового к игре драйвера GeForce, выпуск которого запланирован на 14 января. Согласно новому сообщению на веб-сайте NVIDIA, в предстоящем выпуске драйвера, готового к игре, будет версия Dynamic Super Resolution (DSR) с улучшенным ИИ, которая некоторое время будет доступна в драйверах GeForce. Новая технология на базе искусственного интеллекта — это то, что компания называет Deep Learning Dynamic Super Resolution или DLDSR. Он использует нейронные сети, которые требуют меньше входных пикселей и обеспечивают потрясающее качество изображения на вашем мониторе.

Это говорит о том, что для новой технологии DLDSR потребуются только видеокарты GeForce RTX, так как они имеют ядра Tensor. Что касается пользователей GeForce GTX, то им остаются методы масштабирования DSR, не связанные с ИИ.