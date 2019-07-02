Мощная машинка для стрижки волос от Xiaomi за $ 7

Машинка для стрижки волос Enchen Boost от Xiaomi разработана с помощью позиционной гребенки. Слайдер может регулировать диапазон длины волос от 0,7 мм до 21 мм и поддерживает настройку одной кнопкой. В устройстве используется нанокерамическая режущая головка, которая тверже нержавеющей стали. Твердость нанокерамики в 1,6 раза выше, чем у обычной нержавеющей стали, а гладкость поверхности намного меньше. Таким образом, когда машинка для стрижки волос работает на высокой скорости, керамическая режущая головка производит меньше шума и нагрева. Звук, воспроизводимый при его включении, составляет менее 55 дБ, что намного ниже, чем стандартное значение ГБ в 70 дБ.

Устройство оснащено мощным мотором типа 280 и имеет двухскоростной выключатель питания, чтобы соответствовать изменениям скорости среза, необходимым для разных типов волос. Нормальная начальная скорость составляет 4500 об/мин. Второй уровень скорости, известный как «Turbo», обеспечивает мощный выход 5800 об/мин, что позволяет легко подстричь густые волосы. Также есть два интеллектуальных модуля управления энергопотреблением и двигателем для обеспечения высокоскоростной работы даже при низком заряде батареи.

Система также показывает, когда батарея заряжается или разряжена. Аккумулятор можно зарядить всего за час, а производитель обещает до трех месяцев без подзарядки при регулярном использовании. Xiaomi Enchen Boost Hair Clipper поступит в продажу 12 августа за $ 7.