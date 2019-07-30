Мощная новинка HTC Wildfire E

Двойная камера состоит из сенсоров на 13 и 2 Мп, разрешение фронтального датчика — 5 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 3000 мАч, габариты корпуса — 147,8 х 71,4 х 8,9 мм , вес аппарата —160 граммов.Смартфон оснастили 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1440x720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. За производительность гаджета отвечает мобильная платформа UniSoC с восемью ядрами ARM Cortex-A55, работающими на частоте 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти устройства — 2 ГБ, встроенного накопителя с возможностью расширения картой microSD — 32 ГБ. Для разблокировки аппарата предусмотрен сканер отпечатков пальцев на задней крышке.Стоимость смартфона составит 8900 тысяч рублей.