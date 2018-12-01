Мощная новинка Mi 6X

В наличии модули пара слотов для SIM-карт, сканер отпечатков пальцев. Аккумуляторная батарея имеет емкость 3010 мА/ч и функцию быстрой зарядки. Гаджет выполнен в тонком корпусе из металла. Габариты устройства: 158,8 × 75,54 × 7,3 мм, вес равен 166 граммам.В основе Xiaomi Mi 6X лежит 8-ядерный чип Snapdragon 660 производства Qualcomm. Функционирует девайс под управлением ОС Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI. Разрешение 5,99-дюймового дисплея – 2160 × 1080 пикселей (Full HD+). Аппарат несет на борту 4 / 6 ГБ ОЗУ и 64 / 128 ГБ на флэш-накопителе (поддерживаются карты microSD до 128 ГБ).Смартфон снабжен двойной тыльной камерой с основным сенсором Sony IMX 486 на 12 Мп и вспомогательным IMX 376 от Sony на 20 Мп. Реализованы функции ИИ для портретов и распознавания типа сцен. Лицевая камера получила 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX376, а также функции ИИ и светодиодную вспышку.О стоимости смартфона пока неизвестно.