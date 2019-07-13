Мощная новинка Mi Band 4

Обмен данными со смартфоном происходит по Bluetooth пятой версии. Браслет уведомляет о входящих вызовах и сообщениях, а также даёт управлять воспроизведением музыки. Благодаря аккумулятору емкостью 135 мАч одного заряда Mi Band 4 хватает на 20 дней автономной работы. Защита от воды позволяет не снимать браслет во время занятий водными видами спорта — Mi Band 4 выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Кроме того, трекер следит за разными типами активности, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде и плавание.В отличие от трекера предыдущего поколения, Mi Band 4 оснащен цветным AMOLED-дисплеем с поддержкой сенсорного управления. При диагонали 0,95 дюйма он имеет разрешение 240 х 120 пикселей и 2,5D-стекло с олеофобным покрытием. Браслет получил улучшенный набор сенсоров, включая датчик частоты сердечных сокращений. Постоянный мониторинг пульса и трекинг сна помогают следить за здоровьем.Стоимость новинки составит 2299 тысяч рублей.