Мощная новинка Nokia 7.2 и его функции

Nokia 7.2 получит дисплей с разрешением Full HD +, чипсет Snapdragon 660, 48-Мп основной модуль, аккумулятор на 3500 мАч и Android 9 Pie.Опубликованы изображения Nokia 7.2 от производителя защитных аксессуаров (так называемый case-рендеры), которые демонстрируют дизайн будущей новинки во всех подробностях. В частности, визуализация показала круглый блок тройной камеры со светодиодной вспышкой, под ним расположился сканер отпечатка пальца. Фронталка классическим образом вписана в каплевидный вырез. Отметим также наличие аудио разъема 3,5 мм, похоже, середняк также получит выделенную кнопку вызова голосового ассистента Google, свойственной для бюджетных моделей Nokia этого года.О стоимости новинки пока неизвестно.