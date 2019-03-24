Мощная новинка Ulefone Armor 6

Основанная на MediaTek Helio P60, поддерживающая NFC, оснащенная 21-Мп основной камерой и предлагающая 6,2" экран с вырезом, предлагается всего за $319,99, причём ещё и с подарками – плёнкой и беспроводным зарядкой. Armor 5 компактнее (5,85"), но тоже с вырезом, NFC, Qi и неплохой на бумаге камерой (16 Мп) – цена этой модели составляет $179,99. Секрет низкой цены – чипсет Helio P23. Наконец, Ulefone Armor 3T с аккумулятором на 10 300 мАч, NFC, 21-Мп камерой.GearBest и Ulefone проводят распродажу защищенных смартфонов серии Armor. В акции участвуют сразу три модели, представляющие три последних поколения линейки: Ulefone Armor 6, 5 и 3T.Стоимость новинки составит 236 долларов.