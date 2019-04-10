Мощный маршрутизатор Nighthawk AX4

Компания Netgear анонсировала Wi-Fi роутер Nighthawk AX4.

Он предлагает двухдиапазонный 4-потоковый Wi-Fi со скоростями до 600 + 2400 Мбит/с - в общем, большие 3 Гбит/с. Они обрабатываются двухъядерным процессором AX4 и чипсетом Intel WAV600 WiFi, причем последний примечателен тем, что это первый шаг Intel на рынок маршрутизаторов WiFi 6. Что касается физических портов, AX4 поставляется с пятью портами Gigabit Ethernet, а также разъемом USB 3.0. По словам Intel, пользователи могут увидеть увеличение скорости соединения на 40 процентов. WiFi 6 также может лучше обрабатывать несколько устройств, так как чипсет Intel от WiFi поддерживает одновременно до 256 устройств.