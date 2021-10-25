Мощный портативный аккумулятор HyperJuice USB-C

Инженеры HyperJuice создали новый аккумуляторный блок USB-C мощностью 245 Вт и зарядное устройство GaN, способное заряжать самые разные устройства в рекордно короткие сроки. Портативное зарядное устройство GaN оснащено аккумуляторным блоком USB-C на 27000 мАч или 100 Втч и 4 портами USB-C для одновременной зарядки.

Первое и самое компактное в мире зарядное устройство HyperJuice на 245 Вт GaN предназначено для работы из дома, как профессионала, так и предприятия, стремящегося максимизировать возможности подключения к электросети. Благодаря четырем портам USB-C Power Delivery мощностью 100 Вт, Работающим на основе ведущей в отрасли технологии GaN, пользователи смогут питать четыре ноутбука среднего размера мощностью 60 Вт например, MacBook Pro / Air или быстро заряжать два больших ноутбука мощностью 100 Вт MacBook Pro с диагональю 16 дюймов, планшет iPad Pro и смартфон iPhone 13 одновременно с помощью зарядного устройства.

Также он может похвастаться колоссальной емкостью батареи 100 Вт / 27000 мАч, двумя портами подачи питания USB-C мощностью 100 Вт и двумя портами подачи питания 65 Вт, что дает вам возможность заряжать четыре устройства USB-C, такие как ноутбуки, планшеты, зеркальные камеры, смартфоны, дроны, игровые консоли одновременно. Он оснащен OLED-экраном с подсветкой для информирования пользователей об оставшейся емкости аккумулятора и мощности зарядки каждого порта.

Комментарии и отзывы HyperJuice USB-C
HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцс…
HP Presence комплект для совместной работы с видеоконференцсСегодня компания Hewlett-Packard представила свой новый HP Presence, новый комплект решений для конференц…
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона…
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфонаСегодня мы рассмотрим вопрос удобного размещения смартфона на рабочем месте. Тестируемый Orico MPH-WH буд…
Acer выпустила док-станцию USB Type-C D501…
Acer выпустила док-станцию USB Type-C D501Компания Acer объявила о выпуске док-станции для Chromebook. …
Hama представила серию беспроводных зарядных устройств в Рос…
Hama представила серию беспроводных зарядных устройств в РосКомпания MERLION, официальный дистрибьютор HAMA в России, представила серию беспроводных зарядных устройс…
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отвертк…
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отверткВысококачественный набор электрических отверток и сверл JAKEMY оснащен аккумулятором большой емкости для …
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-C…
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-CПользователи Chromebook, желающие добавить дополнительные возможности подключения к своему ноутбуку или п…
Adidas и Microsoft выпустят кроссовки Xbox…
Adidas и Microsoft выпустят кроссовки XboxКоманда Microsoft Xbox в сотрудничестве с Adidas создает кроссовки Xbox ограниченным тиражом. В рамках со…
Travel Adapter Agile первый в мире адаптер для путешествий с…
Travel Adapter Agile первый в мире адаптер для путешествий сОдним из недостатков использования электроники в поездке является выяснение того, какой тип вилки подходи…
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80 Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80
Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройствоОбзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство
Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65WОбзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65W
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Обзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшетаОбзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшета
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor