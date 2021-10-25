Мощный портативный аккумулятор HyperJuice USB-C

Инженеры HyperJuice создали новый аккумуляторный блок USB-C мощностью 245 Вт и зарядное устройство GaN, способное заряжать самые разные устройства в рекордно короткие сроки. Портативное зарядное устройство GaN оснащено аккумуляторным блоком USB-C на 27000 мАч или 100 Втч и 4 портами USB-C для одновременной зарядки.

Первое и самое компактное в мире зарядное устройство HyperJuice на 245 Вт GaN предназначено для работы из дома, как профессионала, так и предприятия, стремящегося максимизировать возможности подключения к электросети. Благодаря четырем портам USB-C Power Delivery мощностью 100 Вт, Работающим на основе ведущей в отрасли технологии GaN, пользователи смогут питать четыре ноутбука среднего размера мощностью 60 Вт например, MacBook Pro / Air или быстро заряжать два больших ноутбука мощностью 100 Вт MacBook Pro с диагональю 16 дюймов, планшет iPad Pro и смартфон iPhone 13 одновременно с помощью зарядного устройства.

Также он может похвастаться колоссальной емкостью батареи 100 Вт / 27000 мАч, двумя портами подачи питания USB-C мощностью 100 Вт и двумя портами подачи питания 65 Вт, что дает вам возможность заряжать четыре устройства USB-C, такие как ноутбуки, планшеты, зеркальные камеры, смартфоны, дроны, игровые консоли одновременно. Он оснащен OLED-экраном с подсветкой для информирования пользователей об оставшейся емкости аккумулятора и мощности зарядки каждого порта.