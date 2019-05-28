Мощный портативный электрический насос от Xiaomi

Компания Xiaomi представила свой первый портативный электрический насос.

Новое устройство поставляется с диапазоном, который позволит вам накачать до 41 футбольного мяча, 8 велосипедных шин или даже 5 шин обычного автомобиля. Несмотря на то, что его размер может вас обмануть, этот новый электрический и переносной надувной насос, обладает большой силой накачивания благодаря мощной батарее емкостью 18 650 мАч, которая достигает давления 2,5 бар.

При размере 124x71x45,3 мм он имеет жидкокристаллический экран, способный отображать текущее рабочее давление в PSI или BAR, а также различные физические кнопки, которые позволят настроить автоматическое давление. В его нижней части находится светодиодная лампа для освещения в темное время суток. Xiaomi Portable Electric Pump уже можно приобрести за $29.