Мощный смартфон Oppo F10

Компания Oppo выпустит недорогой смартфон. Дизайн модели имеет сходство с таковым у Galaxy S10+ от Samsung. Объем ОЗУ – 6 Гб, диагональ экрана – 6,5 дюйма, а емкость аккумулятора – 4500 мА/ч (фирменная технология ускоренной зарядки Super VOOC). Роль процессора исполнит Snapdragon 855, емкость АКБ составит 4500 мА/ч, а суммарное разрешение фото-модулей – 130 Мп (на 12 и 25 Мп – селфи-камера и на 48 + 21 + 16 + 8 Мп – основная).На основе опубликованных характеристик и рендера устройства под названием Oppo F10 можно предположить, что у новинки есть все шансы, чтобы для многих стать «смартфоном мечты». Если, конечно, вся информация о ней подтвердится. Здесь флагманская платформа, крупный изогнутый экран при компактных габаритах, впечатляющие камеры, довольно емкий аккумулятор и интегрированный в экран сканер пальцевых отпечатков.О стоимости смартфона пока неизвестно.