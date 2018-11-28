Мощный смартфон от компании Fly Photo Pro

Компания Fly выпустила качественный и недорогой смартфон. Fly Photo Pro уже поступил в продажу. На выбор доступны два цветовых варианта: черный и красный.Габариты девайса: 148.76 x 70.36 x 8.95 мм, вес равен 154 граммам.В наличии двойная тыловая (13 МП + 0.3 МП, автофокус) и 5-мегапиксельная фронтальная камеры, модуль LTE, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, аккумуляторная батарея на 2800 мАч, GPS / AGPS, FM-радио.Имеется также о поддержке двух SIM-карт и наличии сканера отпечатков пальцев.Смартфон построен на базе четырехъядерного 1,3-гига герцевого процессора MT6739. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 16 ГБ, размер оперативной памяти равен 2 ГБ. Заявлена поддержка карт microSDHC до 128 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.