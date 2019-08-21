Модный бренд Supreme выпустил кнопочный телефон 3G

Компания Supreme в коллаборации с Blu выпустила каталог осень/зима 2019, и в нём, помимо одежды и модных аксессуаров, есть кнопочный сотовый телефон. Телефон Supreme BLU Burner имеет поддержку двух SIM-карт 3G и камеру 1,3 Мп на задней панели. Диагональ дисплея составляет 2,4 дюйма. Supreme прилагает к телефону карту памяти на 16 ГБ. Телефон поддерживает только 3G. На выбор будут доступны модели в красном или черном корпусе.

На сайте Supreme нет упоминания о цене, но, учитывая, что это компания, которая продала “кирпич” ограниченным тиражом за $ 30, мы не ожидаем, что он будет таким дешевым, как утверждают его бюджетные характеристики.