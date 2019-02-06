Представлен новый модуль Bluetooth Audeze CIPHER для подключения беспроводных наушников. Этот умный модуль, совместимый с любыми наушниками Audeze iSINE, позволяет полностью обрезать кабели, которые привязывают вас к вашему устройству.

CIPHER мгновенно создает беспроводное соединение для сопряжения с вашим смартфоном, планшетом, ноутбуком и другими устройствами. Помимо возможности передвижения, он также предлагает удобство. Вдоль CIPHER встроен микрофон, поэтому вы можете спокойно принимать звонки. Кроме того, встроенные элементы управления помогают вам управлять музыкой, даже если ваше устройство не находится рядом.

Поскольку он использует Bluetooth 5.0, CIPHER всегда обеспечивает надежное и надежное соединение. Кроме того, благодаря восьмичасовому времени автономной работы вы можете использовать наушники целый день без каких-либо ограничений.