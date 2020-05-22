Модули памяти G.Skill предлагают частоту 5000 МГц

В связи с выпуском нового сокета и процессоров Intel 10-го поколения, компания G.Skill решила выпустить наборы памяти для высокопроизводительных систем. G.Skill продемонстрировала модули памяти DDR4 5000 МГц и DDR4 4400 МГц. Комплект памяти объемом 64 Гб (32 Гб х 2) c частотой 4400 МГц и задержкой CL17-18-18-38 был протестирован на материнской плате ASUS ROG Maximus XII Apex и процессором Intel Core i9-10900K.

Также компания G.Skill предложит комплект памяти 5000 МГц объемом 16 Гб (8 Гб х 2). Такой результат удалось получить на нескольких материнских платах нового чипсета Z490: ASUS ROG Maximus XII APEX, ASRock Z490 Aqua и MSI MEG Z490 GODLIKE.