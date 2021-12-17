Модули памяти Lexar ARES DDR5

Сегодня Lexar представила новую линейку модулей памяти ARES DDR5 для настольных ПК с доступной скоростью 4800 mhz. Модули памяти оснащены алюминиевым радиатором для теплоотвода и были созданы для заядлых геймеров и создателей контента, которым нужна производительность нового уровня, увеличенная емкость и максимальная энергоэффективность.

Память Lexar ARES DDR5 будет доступна для предзаказа в конце этого месяца. Модули будут доступны в США и странах Европы, Ближнего Востока и Африки в первом квартале 2022 года.
Комментарии и отзывы Lexar ARES DDR5
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