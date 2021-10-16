Модульная зарядная станция Bodo

Bodo - это совершенно новая модульная зарядная станция, которая поможет вам поддерживать ваши цифровые устройства организованными и доступными на вашем столе для каждого использования чтобы брать с собой полностью заряженными. Многофункциональный органайзер для зарядки был специально разработан для различных устройств таких как: умные часы, телефоны, планшеты и беспроводные наушники. Все они остаются заряженными и подготовленными к использованию, в то же время позволяя вам просматривать экраны для уведомлений, совершать звонки и многое другое.

С помощью всего одного провода питания устройство распределяется через порт USB-C на всю плату, что дает несколько точек зарядки. Просто прикрепите модуль к плате и начните заряжать свой гаджет.
Комментарии и отзывы Bodo
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