Модульный внешний аккумулятор из углеродного волокна Carbon Fiber Power Bank

Компания Unlimited Power представила свое последнее творение в виде модульного блока питания из углеродного волокна Carbon Fiber Power Bank. Обновленная версия включает сменные батареи, позволяющие быстро заменить блок питания и настроить его в соответствии с вашими потребностями в питании. Каждая батарея весит всего 110 г и имеет объем 73 кубических сантиметра.

Углеродное волокно состоит из одного зарядного модуля + двойного зарядного модуля + трех батарей, каждая из которых имеет емкость 5000 мАч. Кроме того, модуль двойной зарядки также может быть подключен к источнику питания в качестве фиксированной зарядки. Если вам понадобится внешний аккумулятор с полностью заряженным аккумулятором, вы можете взять его из двойного аккумуляторного модуля, чтобы можно было реализовать неограниченный источник питания. Этот продукт оснащен быстрой зарядкой PD 3.0 и QC 3.0, а функция быстрой зарядки совместима со всеми устройствами быстрой зарядки. Блок питания использует нейлоновый изоляционный материал и встроенный термистор NTC, независимый модуль защиты цепи для предотвращения коротких замыканий и имеет хороший отвод тепла. Кроме того, зарядные модули плотно соединены с аккумуляторами через неодимовые магниты.