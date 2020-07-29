Montech выпускает два блока питания линейки Beta Series

Компания Montech выпустила новые блоки питания линейки Beta Series с сертификатом эффективности 80 Plus Bronze.

Было представлено две модели с мощностью 550 Вт и 650 Вт. Блоки питания имеют современный дизайн. Конструкция не модульная, а значит целесообразно использовать их в бюджетных сборках. В сборке блоков питания были использованы японские конденсаторы.

Обе модели комплектуются 120 мм вентилятором, который обеспечивает бесшумную работу даже при максимальных оборотах. Для подключения к компонентам есть все необходимые кабели. Montech Beta Series оснащены всеми защитными функциями.

Блоки питания линейки Beta Series уже поступили в продажу. Стоимость 550 Вт версии составляет 49 долларов, а 650 Вт 56 долларов.